Конфликт подростков в парке закончился смертью

В Башкортостане 15-летний подросток забил другого насмерть в парке. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, конфликт произошел во время катания на велосипедах на территория парка Победы в Салавате.
По информации издания Bash.News, 16-летний Артем, выполняя трюки на BMX, несколько раз случайно задел велосипед 15-летнего Евгения. Евгений разозлился и напал на Артема, начав бить его по голове руками и ногами, пока тот не потерял сознание.
Пострадавший подросток скончался в больнице.
Евгений задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», 13 октября в московском районе Южное Бутово после драки со сверстниками скончался 14-летний подросток.