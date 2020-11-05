Конфликт подростков в парке закончился смертью

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По информации издания Bash.News, 16-летний Артем, выполняя трюки на BMX, несколько раз случайно задел велосипед 15-летнего Евгения. Евгений разозлился и напал на Артема, начав бить его по голове руками и ногами, пока тот не потерял сознание.

Пострадавший подросток скончался в больнице.

Евгений задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», 13 октября в московском районе Южное Бутово после драки со сверстниками скончался 14-летний подросток.