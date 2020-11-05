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Конфликт подростков-велосипедистов в парке закончился смертью 

Вероника Полынина 14 минут назад
Конфликт подростков в парке закончился смертью
Фото: depositphotos.com
В Башкортостане 15-летний подросток забил другого насмерть в парке. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, конфликт произошел во время катания на велосипедах на территория парка Победы в Салавате.
По информации издания Bash.News, 16-летний Артем, выполняя трюки на BMX, несколько раз случайно задел велосипед 15-летнего Евгения. Евгений разозлился и напал на Артема, начав бить его по голове руками и ногами, пока тот не потерял сознание.
Пострадавший подросток скончался в больнице.
Евгений задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», 13 октября в московском районе Южное Бутово после драки со сверстниками скончался 14-летний подросток.
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Происшествия , СКР
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