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Москвички насильно раздели курьера на девичнике в сауне

Мослента
1 час назад
Жительницы Москвы во время девичника в сауне заказали шаурму и насильно раздели приехавшего к ним курьера. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Москвички насильно раздели курьера в сауне
Фото: Московский комсомолецМосковский комсомолец
Инцидент произошел 29 октября. После праздника в одной из столичных саун девушки опубликовали в соцсетях видео с курьером. Некоторые комментаторы отметили, что такое поведение недопустимо. По их мнению, если бы курьера-девушку раздели клиенты-мужчины, никто не расценил бы это как забавный случай.
Девушка, опубликовавшая видео, рассказала, что они с подругами заставили курьера раздеться ради шутки.
«Сауна же, и мы все в купальниках», — объяснила она.
Однако именинница сообщила, что с ней связались из фирмы, где работает курьер, и предупредили, что с инцидентом разбираются юристы.
Как сообщила автор видео, ей в соцсетях написал сам курьер и поблагодарил за публикацию ролика. По словам девушки, ресторан после произошедшего отправил своего работника в отпуск и оплатил отдых на двоих.
«Говорит, что с женой поедет. Довольный как слон! Надо же, женат оказался! А смущался как девственник!» —
Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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