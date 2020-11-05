Москвички насильно раздели курьера в сауне

Жительницы Москвы во время девичника в сауне заказали шаурму и насильно раздели приехавшего к ним курьера. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: Московский комсомолец Московский комсомолец

Инцидент произошел 29 октября. После праздника в одной из столичных саун девушки опубликовали в соцсетях видео с курьером. Некоторые комментаторы отметили, что такое поведение недопустимо. По их мнению, если бы курьера-девушку раздели клиенты-мужчины, никто не расценил бы это как забавный случай.

Девушка, опубликовавшая видео, рассказала, что они с подругами заставили курьера раздеться ради шутки.

«Сауна же, и мы все в купальниках», — объяснила она.

Однако именинница сообщила, что с ней связались из фирмы, где работает курьер, и предупредили, что с инцидентом разбираются юристы.

Как сообщила автор видео, ей в соцсетях написал сам курьер и поблагодарил за публикацию ролика. По словам девушки, ресторан после произошедшего отправил своего работника в отпуск и оплатил отдых на двоих.