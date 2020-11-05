В летевшем в Москву самолете умер ребенок 

Одиннадцатимесячный ребенок скоропостижно умер на борту лайнера, следовавшего рейсом из Махачкалы в Москву.
«По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Махачкала — Москва», скончался ребенок 2019 года рождения, который летел с родителями и в сопровождении медицинского работника», — сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка на борту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации «Комсомольской правды», ребенок был серьезно болен и летел в Москву для госпитализации в одну из столичных клиник. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность. Сопровождавший ребенка медицинский работник не смог его спасти.
Как ранее сообщал «Рамблер», 24 октября пассажиру авиарейса Новосибирск — Москва стало плохо на борту, он умер после незапланированной посадки в Екатеринбурге.