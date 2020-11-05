В летевшем в Москву самолете умер ребенок 

«По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Махачкала — Москва», скончался ребенок 2019 года рождения, который летел с родителями и в сопровождении медицинского работника», — сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.