Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В летевшем в Москву самолете умер ребенок 

Вероника Полынина 1 час назад
В летевшем в Москву самолете умер ребенок
Фото: РИА Новости
Одиннадцатимесячный ребенок скоропостижно умер на борту лайнера, следовавшего рейсом из Махачкалы в Москву.

«По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Махачкала — Москва», скончался ребенок 2019 года рождения, который летел с родителями и в сопровождении медицинского работника», — сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка на борту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации «Комсомольской правды», ребенок был серьезно болен и летел в Москву для госпитализации в одну из столичных клиник. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность. Сопровождавший ребенка медицинский работник не смог его спасти.
Как ранее сообщал «Рамблер», 24 октября пассажиру авиарейса Новосибирск — Москва стало плохо на борту, он умер после незапланированной посадки в Екатеринбурге.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Комментарии 12
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение