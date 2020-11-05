По сведениям надзорного ведомства, в 2006 году Кочалидзе во дворе школы в Москве во время ссоры ударил несколько раз ножом одноклассника, молодой человек скончался от полученных ранений. После преступления подозреваемый скрылся от правоохранителей, его объявили в международный розыск.