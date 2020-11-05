Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео 

Убийство афроамериканца Уолтера Уоллеса в Филадельфии зафиксировала видеокамера с нагрудного кармана стража порядка. На кадрах видно, как вооруженный ножом 27-летний мужчина выходит из дома и движется по направлению к сотрудникам полиции. Они громко требуют у нарушителя положить оружие, однако тот игнорирует приказы правоохранителей. В итоге Уоллес был застрелен на глазах у очевидцев.

После этого происшествия в США началась очередная волна беспорядков. В связи со смертельным инцидентом, произошедшим 26 октября, в отношении полицейских было начато расследование.