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Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
Убийство афроамериканца Уолтера Уоллеса в Филадельфии зафиксировала видеокамера с нагрудного кармана стража порядка. На кадрах видно, как вооруженный ножом 27-летний мужчина выходит из дома и движется по направлению к сотрудникам полиции. Они громко требуют у нарушителя положить оружие, однако тот игнорирует приказы правоохранителей. В итоге Уоллес был застрелен на глазах у очевидцев.
После этого происшествия в США началась очередная волна беспорядков. В связи со смертельным инцидентом, произошедшим 26 октября, в отношении полицейских было начато расследование.
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , США
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