На Камчатке животные убили 8-летнего мальчика 

«Факт причинения телесных повреждений собаками не исключается. В настоящее время следственным органом назначены дополнительные лабораторные исследования, в том числе по установлению конкретного вида животного, причинившего повреждения ребенку, по результатам которых будет сделан окончательный вывод о причинах смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.