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На Камчатке животные убили 8-летнего мальчика 

Свободная пресса 53 минуты назад
На Камчатке животные убили 8-летнего мальчика
Фото: depositphotos.com
В городе Петропавловске-Камчатском 8-летний мальчик погиб после нападения на него животных, возможно, собак.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, тело ребёнка было обнаружено в районе нежилой зоны морского порта с многочисленными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей, из-за которых он и умер.

«Факт причинения телесных повреждений собаками не исключается. В настоящее время следственным органом назначены дополнительные лабораторные исследования, в том числе по установлению конкретного вида животного, причинившего повреждения ребенку, по результатам которых будет сделан окончательный вывод о причинах смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.

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Происшествия , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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