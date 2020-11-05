На Камчатке животные убили 8-летнего мальчика 

В городе Петропавловске-Камчатском 8-летний мальчик погиб после нападения на него животных, возможно, собак.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, тело ребёнка было обнаружено в районе нежилой зоны морского порта с многочисленными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей, из-за которых он и умер.
«Факт причинения телесных повреждений собаками не исключается. В настоящее время следственным органом назначены дополнительные лабораторные исследования, в том числе по установлению конкретного вида животного, причинившего повреждения ребенку, по результатам которых будет сделан окончательный вывод о причинах смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.