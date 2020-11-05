Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье 

Московской области задержан подозреваемый в педофилии. В минувшую среду в подмосковном городе Истре 34-летний местный житель надругался над двумя девочками семи и девяти лет.

Злоумышленник подошел к своим жертвам на детской площадке. Под предлогом угостить шоколадными конфетами он заманил малолетних девочек к себе в автомобиль, где совершил в отношении них сексуальное насилие. После этого он покинул место преступления, оставив детей в машине. Правоохранители задержали насильника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.