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Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Московской области задержан подозреваемый в педофилии. В минувшую среду в подмосковном городе Истре 34-летний местный житель надругался над двумя девочками семи и девяти лет.
Злоумышленник подошел к своим жертвам на детской площадке. Под предлогом угостить шоколадными конфетами он заманил малолетних девочек к себе в автомобиль, где совершил в отношении них сексуальное насилие. После этого он покинул место преступления, оставив детей в машине. Правоохранители задержали насильника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал
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