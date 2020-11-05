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Криминальному миру предрекли войну из-за конфликта воров в законе в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Криминальному миру предрекли войну
Фото: РИА Новости
После задержания в Турции 36-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) наметился раскол между членами некогда сплоченного и самого мощного воровского клана «Ониани-Джангвеладзе». Об этом сообщает «Прайм Крайм».
По данным издания, конфликт зреет между ворами Шакро Молодым (Захарий Калашов) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумский). Причиной нового войны в криминальном мире называют стремление Шакро создать на территории Турции собственный воровской круг. Ключевая роль в этом проекте отводится Гураму. Усилия Шакро не находят поддержки у Мераба Сухумского.
Источник издания предрекает неизбежность конфликта, подогреваемого воровскими распрями, вспыхнувшими после убийства главного вора Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули).
2 ноября стало известно о задержании смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича в престижном отеле Стамбула.
Гули застрелили 19 августа в Анталье. Киллер задержан.
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Происшествия , Надир Салифов , Мераб Джангвеладзе , Шакро Молодой , Мераб Сухумский , Азербайджан , Анталья , Стамбул , Турция
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