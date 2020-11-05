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В СИЗО Ефремова нашли запрещенный спирт 

Lenta.ru и ещё 3 5 ноября 2020
В московском СИЗО-5 («Водник»), где находится артист Михаил Ефремов, у одного из заключенных обнаружили 100 тысяч рублей и четыре бутылки алкоголя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В отношении начальника смены изолятора проводится доследственная проверка по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 УК РФ («Получение взятки»). По предварительным данным, за вознаграждение он передал заключенному деньги и четыре пластиковые бутылки спирта во время очередной дневной смены.
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Ранее сообщалось, что Ефремов решил остаться отбывать наказание в московском СИЗО «Водник» — в хозяйственном отряде. Он также хотел бы, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.
Кроме того, артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».
Ефремов также ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Москва
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