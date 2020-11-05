В СИЗО Ефремова нашли запрещенный спирт 

В московском СИЗО-5 («Водник»), где находится артист Михаил Ефремов , у одного из заключенных обнаружили 100 тысяч рублей и четыре бутылки алкоголя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении начальника смены изолятора проводится доследственная проверка по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 УК РФ («Получение взятки»). По предварительным данным, за вознаграждение он передал заключенному деньги и четыре пластиковые бутылки спирта во время очередной дневной смены.

Ранее сообщалось , что Ефремов решил остаться отбывать наказание в московском СИЗО «Водник» — в хозяйственном отряде. Он также хотел бы, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.

Кроме того, артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».

Ефремов также ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.