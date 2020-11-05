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Россиянин изнасиловал двух девочек в автомобиле 

Артём Кульша 2 часа назад
Житель Московской области изнасиловал двух девочек в автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад 34-летний не судимый женатый отец двоих детей из города Истры заманил семи— и девятилетнюю девочек в свою машину марки «Мазда», отвез в тихое место и изнасиловал в салоне авто, в процессе сильно ударив одну из девочек в живот. После этого мужчина бросил автомобиль и скрылся. Некоторое время спустя девочки были обнаружены в машине и госпитализированы, а насильник — задержан.

«4 ноября около 18:00 на детской площадке в одном из поселков городского округа Истры мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет, под надуманным предлогом заманил их в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности», — подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

Также там подтвердили задержание мужчины и сообщили о возбуждении в его отношении уголовного дела.
На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2014 и 2018 годах учитель английского языка в школе №36 в Великом Новгороде вступил в сексуальные отношения с двумя школьницами, не достигшими 16-летнего возраста, а также изготовлял материалы или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
В апреле стало известно, что в марте в отношении бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова было возбуждено уголовное дело о развращении 16-летней дочери его друга на протяжении трех лет.
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Происшествия , Видео , Россельхознадзор , СКР
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