Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео 

Вышедший из леса медведь попытался вломиться в частный дом в селе Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Ролик опубликован в YouTube пользователем Alekz Dybin.

Дикий зверь приблизился к строению, и, встав на задние лапы, заглянул в окно. Незваный гость намеривался проникнуть в жилище, когда в нем находилась семейная пара с тремя детьми. Мужчине пришлось прогнать косолапого, стуча по стеклу. По его словам, дети не очень испугались медведя и даже хотели угостить его малиной, а вот супруга, напротив, сильно переживала из-за случившегося.