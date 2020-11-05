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Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Вышедший из леса медведь попытался вломиться в частный дом в селе Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Ролик опубликован в YouTube пользователем Alekz Dybin.
Дикий зверь приблизился к строению, и, встав на задние лапы, заглянул в окно. Незваный гость намеривался проникнуть в жилище, когда в нем находилась семейная пара с тремя детьми. Мужчине пришлось прогнать косолапого, стуча по стеклу. По его словам, дети не очень испугались медведя и даже хотели угостить его малиной, а вот супруга, напротив, сильно переживала из-за случившегося.
Происшествия , Видео
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