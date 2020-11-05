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Появилось видео протаранившего университет автобуса 

Алевтина Жаркова 3 часа назад
В Великом Новгороде рейсовый автобус с пассажирами врезался в здание университета. Видео с места событий публиковал Telegram-канал Life SHOT.
Жертвами аварии, произошедшей накануне вечером, стали два человека, в том числе и водитель, еще несколько получили травмы. Всего в момент столкновения в салоне общественного транспорта находилось 26 пассажиров.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Но эксперты не исключают и наличия технической неисправности.
Происшествия , Видео
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