Появилось видео протаранившего университет автобуса 

В Великом Новгороде рейсовый автобус с пассажирами врезался в здание университета. Видео с места событий публиковал Telegram-канал Life SHOT.

Жертвами аварии, произошедшей накануне вечером, стали два человека, в том числе и водитель, еще несколько получили травмы. Всего в момент столкновения в салоне общественного транспорта находилось 26 пассажиров.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Но эксперты не исключают и наличия технической неисправности.