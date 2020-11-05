В российском городе в мэрии массово заразились COVID-19

«У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных», — сказал мэр российского города в эфире программы «Утро с мэром» на местном телевидении.

Кузнецов отметил, что чиновники подвержены заражению, поскольку они «тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала».

По данным на четверг, 5 ноября, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Еще 5271 человек находятся под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил , что заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.