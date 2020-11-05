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В российском городе сотрудники мэрии массово заразились коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
В российском городе в мэрии массово заразились COVID-19
Фото: ТАСС
Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заразились коронавирусом, рассказал глава города Сергей Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных», — сказал мэр российского города в эфире программы «Утро с мэром» на местном телевидении.

Кузнецов отметил, что чиновники подвержены заражению, поскольку они «тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала».
Определен еще один необычный симптом COVID-19
По данным на четверг, 5 ноября, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Еще 5271 человек находятся под наблюдением врачей.
Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.
В России за последние сутки впервые выявили более 19 тысяч заражений коронавирусом — в 85 регионах зарегистрировали 19 768 новых случаев. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 693 454. Всего поправился 1 266 931 житель России, скончались 29 217 человек.
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Происшествия , Сергей Кузнецов , Иван Белозерцев , РИА Новости , Кемеровская Область , Новокузнецк , Пензенская Область
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