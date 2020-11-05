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Причиной схода вагонов на МЖД мог стать излом токоприемника и наезд на деталь 

ТАСС и ещё 16 9 часов назад
Названа возможная причина схода вагонов в Москве
Фото: РИА Новости
Предварительной причиной схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги является излом токоприемника проследовавшего ранее поезда с последующим наездом на деталь, сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков возглавил работу комиссии с участием представителей собственника подвижного состава (ОАО ЦППК) для расследования причин происшествия. Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда ОАО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг в 21:04 на станции Толстопальцево при отправлении поезда Москва — Малоярославец. С рельсов сошли первый и частично второй вагоны электрички. Никто из пассажиров не пострадал, они эвакуированы.
По данным МЖД, для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево — Лесной городок — Апрелевка.
На период восстановительных работ движение поездов организовано по укороченному маршруту. Поезда из Москвы следуют до станции Лесной городок, а из области до станции Апрелевка.

"Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено", — отмечается в материале.

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Происшествия , Калужская Область , Малоярославец , Москва , Московская область , Яхрома
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