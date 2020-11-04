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За сутки в России умерли 389 пациентов с коронавирусом 

RT на русском 13 часов назад
За сутки в РФ умерли 389 пациентов с коронавирусом
Фото: АГН «Москва»
В России в течение суток скончались 389 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 29 217. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Днём ранее в России скончались 355 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были летом 2020 года.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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Происшествия , Анатолий Альтштейн , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор
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