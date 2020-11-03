Адвоката Солоника нашли прикованным к кровати

В квартире Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова , обнаружили прикованного наручниками к кровати мужчину.

Как сообщает ТАСС, заложником оказался 65-летний экс-адвокат Алексей Завгородний.

Завгородний состоял в Московской коллегии адвокатов, сейчас его статус прекращен. В 1990-х годах он защищал киллера Александра Солоника , убитого в 1997 году в Греции. В конце 2000-х годов защищал американского военного Кристофера Гарнера, задушившего пенсионера в Хабаровске. Также Завгородний вел дело о хищении 2 млн долларов в дагестанском отделении Сбербанка , представлял интересы российского хакера «Димы Смелого», обвинявшегося во взломе компьютерных сетей США.

Заложника нашли в съемной квартире на Таллиннской улице в районе Строгино. По версии «МК», он пробыл там не более суток — квартира сдавалась посуточно. Завгороднего держали в плену с целью вымогательства. Преступники надеялись завладеть недвижимостью бывшего адвоката.

Телеграм-канал «НеМалахов», в свою очередь, утверждает, что Завгородний мог провести в плену около двух лет и за это время лишиться трех квартир в Москве общей стоимостью 2 млн долларов. Еще две сделки — на недвижимость в Испании и Хабаровске — провести не удалось, их отклонили как сомнительные.

Телеграм-канал также пишет, что Алексея Завгороднего уже похищали в 2017 году. Тогда его заманил в Дагестан бывший клиент, отсидевший срок. Также известно, что в 1995 году киллер Солоник устроил нападение на своего адвоката из-за того, что тот не ежедневно посещал его в СИЗО и отказался помогать в побеге. Завгороднего избили, и он на несколько месяцев оказался в больнице.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя, более известного как «мясной король». Им стал 49-летний уроженец Казахстана по имени Александр Мавриди. Именно он купил арбалет, из которого был застрелен «мясной король». Задержанный оказался близко знаком с бывшей женой Маругова Татьяной. Женщина отрицает свою причастность к преступлению.