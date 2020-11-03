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У актёра Ефремова появился шанс выйти по УДО через 3,5 года

News.ru
59 минут назад
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый к 7,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы, начал переговоры с руководством СИЗО 5 Москвы о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Эту информацию подтвердил адвокат артиста Петр Хархорин.
У Ефремова появился шанс выйти по УДО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно правилам, Михаил Ефремов должен будет написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Но пока актёр не может этого сделать, потому что де-факто приговор не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как в изолятор придёт постановление.
Вопрос этот обсуждается, но пока не решён. Не в курсе, с кем он конкретно обсуждает, но такая вероятность есть, —
сообщил Федеральному агентству новостей Хархорин.
По всем критериям артист подходит для службы в хозотряде. Туда принимают только тех, у кого первая судимость и осуждённых, не представляющих опасность для общества.
Преимущества хозотряда очень значимы. Во-первых, это стопроцентное условно-досрочное освобождение.
Осужденные отряда х/о, добросовестно относящиеся к работе, 100% подпадают под условно-досрочное освобождение после: 1/3 срока наказания — за преступления небольшой или средней тяжести, 1/2 срока наказания — за тяжкие преступления
, — говорится в сообщении на сайте СИХО «Водник».
С учётом того, что до приговора в СИЗО срок исчисляется день за полтора, а также с учётом времени на домашнем аресте Ефремову останется отсидеть максимум 3,5 года, а затем подавать разрешение на условно-досрочное освобождение.
Кроме этого, осуждённые в хозотряде живут в незапираемых комфортных помещениях, для отдыха предусмотрены спортзал, видеозал, библиотека. Ежемесячно за работу им выплачивается зарплата, которую они могут потратить в местном магазине и питаться привычными продуктами. Встречи с близкими разрешены гораздо чаще, как и передачи продуктов. Им даже не запрещены телефонные звонки.
Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима, писал NEWS.ru.
Происшествия,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,РИА ФАН,Москва,
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