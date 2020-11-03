15-летняя россиянка забеременела после вписки

По данным издания, в школе девушка переживала из-за своей полноты, а на вечеринку на вписке пришла с надеждой познакомиться с парнем. Наутро молодой человек исчез, не оставив телефона, а через какое-то время школьница поняла, что беременна и приняла решение родить ребенка.