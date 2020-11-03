15-летняя россиянка забеременела после вписки

Бердская восьмиклассница забеременела после вечеринки у друзей и приняла решение родить ребенка. В ситуации разбиралась
«Комсомольская правда».
По данным издания, в школе девушка переживала из-за своей полноты, а на вечеринку на вписке пришла с надеждой познакомиться с парнем. Наутро молодой человек исчез, не оставив телефона, а через какое-то время школьница поняла, что беременна и приняла решение родить ребенка.
«Какая вам разница, кто он и сколько ему лет? Ко мне приезжали следователи, мы разговаривали про него», - заявила девушка, подчеркнув, что со своей жизнью сама разберется и ей не нужны ни жалость, ни помощь.
Родственники школьницы также отказались искать отца ребенка. А в пресс-службе СУ СКР
по Новосибирской области заявили, что проводится проверка и, возможно, будет возбуждено уголовное дело.
«Проблема вписок существовала еще со времен СССР, только тогда это по-другому называлось: многие дети торопятся показать, что они взрослые. Когда подростки оказываются в компании с алкоголем, может произойти и такая ситуация, если не хуже», - пояснил изданию психолог Константин Зубахин.
Он отметил, что школьница, скорее всего, хотела преодолеть комплексы, а молодой человек просто воспользовался ситуацией.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о жительницы города Железногорска Красноярского края, которая забеременела в 13 лет.