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Россиянка не захотела отдавать элитную машину суду и сидела в ней девять часов 

Lenta.ru 16 часов назад
Россиянка не захотела отдавать элитную машину суду
Фото: Андрей Репин / «Коммерсантъ»
Жительница Перми сидела в элитном автомобиле Porsche Cayenne на протяжении девяти часов, чтобы не отдавать его судебным приставам. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».
По данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), некоторое время назад супруг россиянки взял кредит в банке на покупку машины немецкого производителя и внес за нее залог. Впоследствии вернуть заемные средства мужчине не удалось, и он решил скрываться от кредитора. В итоге последний обратился в суд.
Автомобиль был объявлен в розыск, его нашли на одной из стоянок недалеко от дома должника. Также выяснилось, что на нем передвигается жена нарушителя, которая в момент обнаружения находилась в Porsche. Женщина категорически отказывалась выходить из машины, поскольку, по ее словам, является законной супругой ее собственника.
Пермячка не покидала салон автомобиля девять часов.

«Слышать о том, что транспортное средство подлежит аресту и изъятию в счет погашения задолженности, дама решительно не хотела», — пояснили в УФСПП.

В конечном счете автомобиль изъяли, а в отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.
В марте житель Москвы взял напрокат BMW X7 и исчез. Указанную машину забрал мужчина, имя которого не называется. Заявление о хищении автомобиля обратился генеральный директор компании. Потерпевший отметил, что арендатор перестал выходить на связь, и оценил причиненный ему ущерб в 9,2 миллиона рублей.
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Комментарии 5
Происшествия , Пермский Край , Пермь
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