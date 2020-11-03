Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео 

Неизвестный мужчина с мачете предпринял попытку нападения на прохожих в Париже. После этого он забаррикадировался в одном из задний. Для задержания злоумышленника правоохранителям пришлось оцепить несколько улиц французской столицы. Затем стражи порядка проникли в здание, в котором прятался нападавший, через крышу. Сейчас мужчина задержан.

29 октября в Ницце был совершен террористический акт: 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам с ножом. Жертвами резни стали три человека.