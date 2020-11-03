Обвиняемый по делу MH17 опроверг поставку ЗРК «Бук»

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" не поставлялись в район крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году ввиду нецелесообразности такого шага, их упоминание в переговорах ополченцев преследовало цель запутать противника. Об этом заявил россиянин Олег Пулатов, проходящий в качестве обвиняемого по делу о крушении рейса MH17, которое рассматривается в нидерландском суде.
"Если рассматривать систему "Бук", как ту систему, которую мы, по мнению украинской стороны или прокуратуры, стали бы запрашивать у России, то скажу, как человек, достаточно долго служивший в армии, скажу, что это система средней дальности, ее предназначение — противовоздушная оборона важных и государственных объектов, которых по определению на территории контролируемого ополчением в районе того же Снежного, Первомайского и Степановки не было, — заявил Пулатов на видеозаписи беседы с адвокатом, которая транслировалась во вторник на заседании суда в