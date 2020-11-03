«Отмазать не дам»: адвокат обратился к диаспоре из-за убитого отца школьницы 

Адвокат семьи убитого волгоградца Романа Гребенюка Шота Горгадзе пообещал сделать все, чтобы напавший на него Арсен Мелконян понес «максимально суровое наказание». На своей странице в Facebook юрист призвал диаспору не пытаться «отмазать» Мелконяна.

Как писал «Рамблер», причиной нападения стала ссора Гребенюка с женой Мелконяна Анной в родительском чате из-за теста по русскому языку. Мелконяну не понравилось, как Гребенюк говорил с женщиной. Он пришел за Гребенюком в отделение Сбербанка и несколько раз ударил его.

Врачи больше недели боролись за жизнь Гребенюка, но спасти не смогли. У него осталась 12-летняя дочь.

«Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой. Убийца возомнил себя нереально крутым, когда взял кастет и начал наносить один за другим смертельные удары в голову Романа, не оставив ему шанса на жизнь», — написал Горгадзе (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Адвокат заявил, что не позволит «облегчить судьбу Арсена ни на йоту».

«Даже не пробуйте «отмазать» убийцу! Диаспора— даже не пытайтесь вести со мной диалог, чтобы ослабить напор. Ни угрозами, ни другими методами, даже не пробуйте!» — подчеркнул он.