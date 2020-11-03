В Италии захватили заложников

В одном из банков Милана захватили заложников.

В одном из банков Милана злоумышленники захватили заложников. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых виден вход в финансовую организацию. На улице находятся сотрудники полиции, криминалисты и представители водоканала. Как сообщила автор видео Monica Napoli, злоумышленники могли проникнуть в банк через канализационные люки.

На данный момент, полицейские оцепили здание и площадь вокруг банка. По предварительной информации, в здании удерживаются сотрудники финансовой организации. Данных о присутствии в офисе клиентов пока нет.