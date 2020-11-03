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В одном из банков Милана захватили заложников 

ТК «Звезда» 27 минут назад
В Италии захватили заложников
Фото: Twitter
В одном из банков Милана захватили заложников.
В одном из банков Милана злоумышленники захватили заложников. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых виден вход в финансовую организацию. На улице находятся сотрудники полиции, криминалисты и представители водоканала. Как сообщила автор видео Monica Napoli, злоумышленники могли проникнуть в банк через канализационные люки.
На данный момент, полицейские оцепили здание и площадь вокруг банка. По предварительной информации, в здании удерживаются сотрудники финансовой организации. Данных о присутствии в офисе клиентов пока нет.
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Происшествия , Италия , Милан
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