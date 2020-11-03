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Россиянин погиб при крушении катера на отдыхе в Турции 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
По данным российского генконсульства, при крушении туристического катера у берегов Антальи погиб россиянин. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», сегодня в Анталье перевернулся катер с туристами. По предварительным данным, ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега, на одной из стоянок, во время которой туристы обычно плавают в море.
На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России, уточнил представитель генерального консульства России в Анталье.

«Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России, 1983 года рождения», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что жизнь остальных туристов вне опасности, они уже доставлены на берег.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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