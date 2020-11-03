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Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО 

Алевтина Жаркова 18 часов назад
Убийцы начальника отдела уголовного розыска УВД по городу Краснодару в 1998 году предстанут перед судом. 22 года назад организатор создал преступную группу для совершения убийства руководителя силовой структуры, в нее он привлек двух знакомых.
Как установило следствие, в начале декабря 1998 года злоумышленники выследили свою жертву на автомобиле в поселке Пашковский города Краснодара, совершили ДТП. После этого один из участников ОПГ выстрелил не менее 10 раз по машине, в которой находились оперативники. Затем нападавшие скрылись с места преступления.
СК РФ завершил расследование уголовного дела, сейчас оно направлено в суд. Один из соучастников преступления находится в федеральном розыске.
Происшествия , Видео , СКР , МВД
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