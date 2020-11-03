Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье 

В Турции затонул катер. Туристическое судно, на борту которого находились десятки людей, перевернулось у берегов Антальи. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT. На записи видно, что в районе ЧП находятся спасательные лодки, а на берегу стоят туристы в спасательных жилетах. Сообщается, что некоторые из них смогли самостоятельно добраться до небольшого острова.
По последним данным, в результате аварии погиб один человек. Спасательные работы продолжаются. Причину крушения катера предстоит выяснить специалистам.