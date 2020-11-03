Убийца отца волгоградской школьницы захотел домой

Житель Волгограда Арсен Мелконян, до смерти избивший Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, попросил суд о домашнем аресте. Об этом сообщает v1.ru.

Суд арестовал Мелконяна до 24 декабря, но его адвокат обжаловал это решение. Защитник заявил, что суд не дал оценку «данным о личности подозреваемого» и не учел явку с повинной.

«По мнению адвоката, такое поведение говорит о сознательности его подзащитного и готовности нести ответственность за содеянное», — рассказала представитель суда Екатерина Вальковская.

Защита просила отправить Мелконяна под домашний арест, заверяя, что он не попытается сбежать. Однако суд оставил решение об аресте в силе.

Интернет-пользователей возмутило, что Мелконян пытался добиться более комфортных условий.

«Никакого раскаяния, он ещё и домой просится. Это просто финиш», — подчеркнул один из них.

Адвокат семьи Гребенюка Шота Горгадзе , в свою очередь, пообещал, что не даст «облегчить судьбу Арсена ни на йоту».

«Диаспора, даже не пытайтесь вести со мной диалог, чтобы ослабить напор. Лучше подумайте, как обеспечить ребенка до ее восемнадцатилетия так, чтобы смыть пятно позора!» — заявил он.

Как писал «Рамблер», причиной нападения стала ссора Гребенюка с женой Мелконяна Анной в родительском чате из-за теста по русскому языку. Мелконяну не понравилось, как Гребенюк говорил с женщиной. Он пришел за Гребенюком в отделение Сбербанка и несколько раз ударил его.

Врачи больше недели боролись за жизнь Гребенюка, но спасти не смогли. У него осталась 12-летняя дочь.