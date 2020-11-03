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Раскрыта личность устроившего теракт в Вене 

Lenta.ru и ещё 2 20 часов назад
Раскрыта личность устроившего теракт в Вене
Фото: Reuters
Один из устроивших теракт в Вене оказался исламистом. Об этом сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) в своем Twitter.
Отмечается, что напавшего зовут Куртин С., ему 20 лет. Мужчина родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.
Помимо личности террориста Кленк раскрыл и то, что о нем знала австрийская разведка. Отмечается, что преступник был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что атаку в австрийской столице совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Известно, что один из стрелков в Вене симпатизировал запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Общее число погибших достигло четырех.
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Происшествия , Исламское государство , МВД , Австрия , Вена , Москва , Сирия
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