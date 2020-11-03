Заключенный покончил с собой в российской колонии

Осужденного госпитализировали в палату интенсивной терапии, но попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными. В больнице была констатирована его смерть. На теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. У погибшего нашли предсмертную записку с объяснением причины суицида.

У мужчины было несколько судимостей за тяжкие преступления. В настоящее время проводится служебная проверка в связи с ЧП. Сотрудники Следственного комитета России прокуратуры выясняют обстоятельства, которые привели к самоубийству заключенного.

В 2019 году в этой колонии также были попытки суицида. В результате один заключенный погиб, а второго успели спасти. Кроме того, в интернете было опубликовано видео, на котором осужденные насилуют зека, а затем жестоко избивают из-за карточного долга. Было возбуждено уголовное дело.