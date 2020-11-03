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23-летний заключенный покончил с собой в российской колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Заключенный покончил с собой в российской колонии
Фото: ТАСС
В исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край) покончил с собой 23-летний заключенный. Об этом сообщили «КП» в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Осужденного госпитализировали в палату интенсивной терапии, но попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными. В больнице была констатирована его смерть. На теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. У погибшего нашли предсмертную записку с объяснением причины суицида.
У мужчины было несколько судимостей за тяжкие преступления. В настоящее время проводится служебная проверка в связи с ЧП. Сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры выясняют обстоятельства, которые привели к самоубийству заключенного.
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В 2019 году в этой колонии также были попытки суицида. В результате один заключенный погиб, а второго успели спасти. Кроме того, в интернете было опубликовано видео, на котором осужденные насилуют зека, а затем жестоко избивают из-за карточного долга. Было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , Пермский Край , Соликамск
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