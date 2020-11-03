Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Сочи пропал сооснователь Skillbox 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российский топ-менеджер таинственно исчез в Сочи
Фото: Вконтакте
Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября. Ведутся его поиски. Об этом РБК заявил один из основателей компании Сергей Попков.

«Игорь приехал на выходные отдохнуть. Мы были на связи. Он вышел из гостиницы и с утра не вернулся, перестал отвечать на сообщения», — рассказал Попков, пояснив, что Коропов обязательно предупредил бы, если бы решил уехать.

Он отметил, что полиция уже извещена о пропаже человека, и подчеркнул, что явных недоброжелателей у Коропова не было.
В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю подтвердили изданию, что ведутся поиски.
Шокирующая находка в доме убийцы "мясного короля"
При этом, согласно информации, размещенной на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», Коропов 1 ноября не вернулся с прогулки в районе Имеретинского курорта.
«Рамблер» писал, что ранее в горах Сочи пропала туристическая группа, в состав которой были воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области в возрасте от 9 до 16 лет. Позднее стало известно, что один из школьников сумел дозвониться родителям и сообщить о своем местоположении.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Комментарии 9
Происшествия , Сергей Попков , МВД , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
00:41
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
Происшествия
Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео
01:01
Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео
Происшествия
Устроивший теракт в Вене попал на видео
00:38
Устроивший теракт в Вене попал на видео
Происшествия
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение