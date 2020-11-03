Российский топ-менеджер таинственно исчез в Сочи

Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября. Ведутся его поиски. Об этом РБК заявил один из основателей компании Сергей Попков

«Игорь приехал на выходные отдохнуть. Мы были на связи. Он вышел из гостиницы и с утра не вернулся, перестал отвечать на сообщения», — рассказал Попков, пояснив, что Коропов обязательно предупредил бы, если бы решил уехать.

Он отметил, что полиция уже извещена о пропаже человека, и подчеркнул, что явных недоброжелателей у Коропова не было.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю подтвердили изданию, что ведутся поиски.

При этом, согласно информации, размещенной на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», Коропов 1 ноября не вернулся с прогулки в районе Имеретинского курорта.

«Рамблер» писал, что ранее в горах Сочи пропала туристическая группа, в состав которой были воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области в возрасте от 9 до 16 лет. Позднее стало известно, что один из школьников сумел дозвониться родителям и сообщить о своем местоположении.