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На «Почту России» завели дело 

Lenta.ru и ещё 12 17 часов назад
На «Почту России» завели дело
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», сообщается на сайте ведомства. Компания не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, несмотря на предписание.
Дело завели из-за нарушения закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100 процентов за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах, отметили в ФАС. Заседание комиссии назначено на 17 ноября.
В пресс-службе «Почты России» «Коммерсанту» заявили, что по закону компания обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны. Почтовый оператор подчеркнул, что делает это без государственных субсидий.
Ранее стало известно, что житель Соликамска не смог отсудить у «Почты России» компенсацию в размере пяти тысяч рублей за слишком медленную доставку ему двух важных писем из разных регионов страны.
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Происшествия , Почта России , ФАС , Пермский Край , Соликамск
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