Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео

На видео, снятом в момент «экзорцизма» одним из взрослых, запечатлено, как мужчина держит ребенка за руки, а тот истошно кричит. Женский голос за кадром, обеспокоенно просит почистить ей чеснок, поскольку, по ее предположению, его боятся злые духи.