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Момент «изгнания бесов» из ребенка с помощью чеснока попал на видео

Алевтина Жаркова
2 часа назад
Чесноком и святой водой родители в Волгоградской области изгоняли бесов из 10-летного ребенка. Так они хотели справиться с нестандартным поведением мальчика, не обращаясь к психологам и психиатрам.
На видео, снятом в момент «экзорцизма» одним из взрослых, запечатлено, как мужчина держит ребенка за руки, а тот истошно кричит. Женский голос за кадром, обеспокоенно просит почистить ей чеснок, поскольку, по ее предположению, его боятся злые духи.
Эта запись стала поводом для проверки надзорных инстанций, сейчас в ситуации разбираются региональные органы опеки. Сами же родители ни видят в произошедшем ничего предосудительного.
Происшествия,Видео,Волгоградская Область,
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