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В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами внутри 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В США обстреляли отель с российскими журналистами
Фото: РИА Новости
В столице США в ночь на вторник была обстреляна гостиница Holiday Inn, в которой находилась съемочная группа российского телеканала. Как сообщает РИА Новости, в холле отеля и на улице — осколки витражного стекла. В него предположительно попали сразу несколько пуль.

"Я находился в номере, когда услышал звуки, похожие на выстрелы. Спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой", — рассказал журналист Алексей Веселовский.

Администратор гостиницы подтвердил информацию, добавив, что стреляли снаружи. Никто не пострадал.
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Происшествия , США
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