Пояс смертника в Вене назвали муляжом

Глава города ранее утверждал, что у одного из нападающих мог быть пояс смертника.

«Полиция работала у ресторана, чтобы прояснить, подтвердиться ли подозрение, что у него под курткой был пояс со взрывчаткой», — подчеркнул Людвиг.

По его словам, пояс со взрывчаткой, скорее всего, ненастоящий, однако эксперты забрали на проверку вещество. Изначально австрийские СМИ сообщали, что один из террористов подорвался на взрывчатке, однако позднее полиция официально отвергла эту версию. По данным правоохранителей, он действительно мог иметь при себе взрывчатку, но был ликвидирован силовиками.