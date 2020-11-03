Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Вене сочли муляжом пояс смертника у ликвидированного террориста 

Lenta.ru 14 минут назад
Пояс смертника в Вене назвали муляжом
Фото: Reuters
Мэр Вены Михаэль Людвиг предположил, что взрывчатка на теле ликвидированного террориста — муляж. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF.
Глава города ранее утверждал, что у одного из нападающих мог быть пояс смертника.

«Полиция работала у ресторана, чтобы прояснить, подтвердиться ли подозрение, что у него под курткой был пояс со взрывчаткой», — подчеркнул Людвиг.

По его словам, пояс со взрывчаткой, скорее всего, ненастоящий, однако эксперты забрали на проверку вещество. Изначально австрийские СМИ сообщали, что один из террористов подорвался на взрывчатке, однако позднее полиция официально отвергла эту версию. По данным правоохранителей, он действительно мог иметь при себе взрывчатку, но был ликвидирован силовиками.
Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения как минимум один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело ранен полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Последние новости
Полиция Австрии раскрыла официальную информацию по стрельбе в Вене Полиция Австрии раскрыла официальную информацию по стрельбе в Вене Названа причина популярности образа «плохого Путина» в США Названа причина популярности образа «плохого Путина» в США ООН увидела признаки военных преступлений азербайджанцев в Нагорном Карабахе ООН увидела признаки военных преступлений азербайджанцев в Нагорном Карабахе
Комментарии 2
Происшествия , Михаэль Людвиг , МВД , Австрия , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение