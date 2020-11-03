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Очевидцы описали нападения в Вене 

News.ru 1 час назад
Очевидцы описали нападения в Вене
Фото: globallookpress.com
Детали нападения террористов на людей в центре Вены стали известны от очевидцев событий, которые поделились ими с местными СМИ.
Так, раввин Шломо Хофмейстер рассказал изданию Kurier, что один из стрелков открыл огонь по людям, сидевшим на летних верандах ресторанов.
Другой житель австрийской столицы в беседе с агентством APA отметил, что в момент начала стрельбы сам был в ресторане на главной площади Вены. Посетители заведения сразу легли на пол, тут же кто-то из персонала выключил свет и закрыл двери.

Страхи гостей были сродни безумию, — подчеркнул собеседник агентства.

Также паника началась у посетителей кафе на площади. Об этом телеканалу oe24.tv рассказал ещё один очевидец. По его словам, люди стали прятаться, несколько человек забежали в жилой дом и забаррикадировались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным австрийских СМИ, несколько вооружённых винтовками человек устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе у синагоги. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение «отвратительным» терактом, а мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы.
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Комментарии 7
Происшествия , Михаэль Людвиг , Себастьян Курц , Австрия , Вена
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