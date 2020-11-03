Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты заявили о причастности к атаке в Вене.
Отмечается, что произошедшее стало "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.