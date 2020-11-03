Глава МВД Австрии обратился к жителям Вены

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террористическая атака в Вене продолжается, призывает горожан по-прежнему не покидать помещения.

"Мы по-прежнему имеем дело с продолжающейся террористической атакой", — заявил он в эфире ORF.

Он добавил, что власти по-прежнему призывают горожан не покидать помещений.

"Мы, как и прежде, продолжаем бороться с предполагаемыми террористами. Мы исходим сейчас из того, что преступников несколько, они хорошо вооружены и опасны", — добавил он.

Министр подчеркнул, что не может назвать детали операции по их поиску, но она продолжается.

Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь.

Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось — был ли это теракт или бойня.