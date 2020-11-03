Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Находящаяся в Вене Анна Нетребко рассказала о стрельбе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Находящаяся в Вене Нетребко рассказала о стрельбе
Фото: РИА Новости
Находящаяся в Вене оперная певица Анна Нетребко сообщила, что стрельба была слышна в квартале, где она живет. Об этом сообщает издание "Подъем".

"У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами… Наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже очень-очень тихо", — сообщила артистка.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. Погиб полицейский. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. По словам министра, в стрельбе принимали участие несколько нападавших, много человек пострадали.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Газета.Ru: последние новости
CМИ: напавший на прихожан собора в Ницце оказался заражен коронавирусом CМИ: напавший на прихожан собора в Ницце оказался заражен коронавирусом Суд арестовал экс-гендиректора "ТНС энерго" по делу об афере на 5,5 млрд рублей Суд арестовал экс-гендиректора "ТНС энерго" по делу об афере на 5,5 млрд рублей В Турции арестованы строители разрушенных при землетрясении домов В Турции арестованы строители разрушенных при землетрясении домов
Комментарии 2
Происшествия , Анна Нетребко , МВД , Австрия , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение