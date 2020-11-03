Находящаяся в Вене Нетребко рассказала о стрельбе

Находящаяся в Вене оперная певица Анна Нетребко сообщила, что стрельба была слышна в квартале, где она живет. Об этом сообщает издание "Подъем".

"У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами… Наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже очень-очень тихо", — сообщила артистка.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. Погиб полицейский. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.