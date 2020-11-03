Захват заложников в Вене не подтвердили

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя информацию ряда СМИ о захвате заложников в венском ресторане, заявил, что ситуация динамичная, террористическая атака продолжается, и призвал ориентироваться на официальную информацию ведомства.

"Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация", — заявил он в эфире телеканала ORF.

Он отметил, что любая курируемая информация является "верифицируемой, если она исходит от МВД".

Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек.

По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько.