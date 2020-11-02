В Вене захвачены посетители ресторана

Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.

Эта информация еще не подтверждена.

Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.

Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил о семи погибших. По его данным, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.