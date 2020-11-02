Появились подробности нападения на синагогу в Вене 

Один из напавших на синагогу в Вене подорвал себя с помощью «пояса смертника», сообщает газета Kronen Zeitung

На площади Шведенплац в центре австрийской столицы прозвучало несколько выстрелов. По предварительной информации, преступников было несколько, они планировали нападение на синагогу. Один из них подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой.

Полиция оцепила район происшествия и попросила горожан не выходить на улицу. Ведется операция по ликвидации преступников, в городе звучат выстрелы. Один из преступников задержан.

Поступают сообщения о раненых и погибших. По предварительным данным, погибли семь человек. Известно о раненом полицейском.

Как сообщает телеграм-канал Mash , преступники атаковали сразу несколько локаций в центральном районе Вены: рестораны, синагогу и еврейский центр. В интернете появляются видео с места происшествия. На одном из них по городу бежит человек в балаклаве и с автоматом в руке. На другом люди оказывают помощь раненому человеку возле ресторана.