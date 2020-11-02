Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета "Волгоград онлайн".

Женщина сообщила, что в день, когда произошла трагедия, Роману начали звонить с угрозами и настаивали на встрече.

"Рома решил эту встречу не откладывать. Он посчитал, что если открыто с ними не встретится, то они его где-то в подворотне поймают и все равно как-то навредят", — сказала коллега погибшего.

Она поехала с Романом в офис банка на сделку. Мужчина перед инцидентом попросил коллегу записать все происходящее на камеру.

"Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться", — сказал он.

Светлана уточнила, что Роман не ожидал от обидчика ни удара, ни нападения.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, умер в реанимации. Вечером 23 октября в полицию сообщили, что неизвестный напал на мужчину. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за конфликта, который произошел между ними в родительском чате.