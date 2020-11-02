Врачи подтвердили заражение коронавирусом у радикального исламиста, которого задержали в Ницце после убийства трех человек в местном соборе Нотр-Дам. Об этом сообщает в понедельник газета Le Figaro

Издание отмечает, что нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полиция задержала его с применением огнестрельного оружия. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию.

Утром 29 октября вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший был задержан. К расследованию произошедшего подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. В рамках расследования, по последним данным властей, были задержаны семь человек, в том числе нападавший. Как сообщал в воскресенье телеканал France 3 , нападавший по-прежнему находится в больнице и пока не в состоянии отвечать на вопросы следователей.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил журналистам, что террорист вместе с нелегальными мигрантами прибыл из Туниса на итальянский остров Лампедуза 20 сентября. 9 октября после прохождения обязательного карантина в связи с пандемией коронавируса молодой человек был переправлен в центр временного приема в городе Бари (область Апулия). Сейчас власти выясняют, как он сбежал из этого центра и каким образом пересек итало-французскую границу. Один из его братьев рассказал в интервью тунисским СМИ, что молодой человек позвонил семье вечером 28 октября, чтобы сообщить о прибытии во Францию.