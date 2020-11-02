Украинский турист умер в турецком отеле 

Украинский турист умер в Турции после похода в душ в гостиничном номере. Об этом сообщает Hurriyet

54-летний Олег Татарченко отдыхал с семьей в Алании. Вечером он пошел в душ, а затем пожаловался жене на одышку. Жена оставила его лежать в номере, а сама побежала за помощью к персоналу отеля.

Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь, однако к прибытию медиков Татарченко скончался.

По предварительной информации, у мужчины произошел сердечный приступ.

По факту произошедшего начало расследование. Тело погибшего туриста доставлено в Институт судебной медицины Антальи для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Турции умер от коронавируса 60-летний турист из Башкирии. Он прилетел на отдых 2 октября был госпитализирован с коронавирусом, затем его состояние ухудшилось, и мужчину перевели в реанимацию, подключив аппарат ИВЛ. Жену погибшего не выпускают из Турции и не отдают тело мужа, требуя оплатить расходы на лечение в две тысячи долларов (около 156 тысяч рублей).