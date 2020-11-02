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Украинский турист умер в турецком отеле 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Украинский турист умер в турецком отеле
Фото: Reuters
Украинский турист умер в Турции после похода в душ в гостиничном номере. Об этом сообщает Hurriyet.
54-летний Олег Татарченко отдыхал с семьей в Алании. Вечером он пошел в душ, а затем пожаловался жене на одышку. Жена оставила его лежать в номере, а сама побежала за помощью к персоналу отеля.
Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь, однако к прибытию медиков Татарченко скончался.
По предварительной информации, у мужчины произошел сердечный приступ.
По факту произошедшего начало расследование. Тело погибшего туриста доставлено в Институт судебной медицины Антальи для установления точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что в Турции умер от коронавируса 60-летний турист из Башкирии. Он прилетел на отдых 2 октября был госпитализирован с коронавирусом, затем его состояние ухудшилось, и мужчину перевели в реанимацию, подключив аппарат ИВЛ. Жену погибшего не выпускают из Турции и не отдают тело мужа, требуя оплатить расходы на лечение в две тысячи долларов (около 156 тысяч рублей).
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