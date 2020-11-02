Задержан любовник экс-жены убитого колбасного короля 

Задержанный по подозрению в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова оказался любовником его бывшей жены, сообщает телеграм-канал Baza

Московской области задержан предполагаемый исполнитель убийства бизнесмена Владимира Маругова — 49-летний Александр Мавриди.

По информации издания, Мавриди «состоит в близких отношениях» с бывшей женой «колбасного короля» Татьяной Маруговой, с которой они развелись после того, как выяснилось, что у него родился ребенок на стороне.

Как сообщал «Рамблер», трагедия разыгралась накануне вечером в деревне Аносино под Истрой. 54-летний Маругов отдыхал вместе со своей гражданской женой Сабиной Газиевой в бане на территории своего частного дома, когда в парилку ворвались двое неизвестных. Они связали пару и начали пытать предпринимателя, чтобы он показал им, где хранит сбережения. Преступники стреляли в него из арбалета. От полученных ран он скончался.