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Задержан любовник экс-жены убитого колбасного короля 

Вероника Полынина 1 час назад
Задержанный по подозрению в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова оказался любовником его бывшей жены, сообщает телеграм-канал Baza.
В Московской области задержан предполагаемый исполнитель убийства бизнесмена Владимира Маругова — 49-летний Александр Мавриди.
По информации издания, Мавриди «состоит в близких отношениях» с бывшей женой «колбасного короля» Татьяной Маруговой, с которой они развелись после того, как выяснилось, что у него родился ребенок на стороне.
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
В то же время, РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД Подмосковья сообщает, что задержанным оказался уроженец Средней Азии 1971 года рождения.
Как сообщал «Рамблер», трагедия разыгралась накануне вечером в деревне Аносино под Истрой. 54-летний Маругов отдыхал вместе со своей гражданской женой Сабиной Газиевой в бане на территории своего частного дома, когда в парилку ворвались двое неизвестных. Они связали пару и начали пытать предпринимателя, чтобы он показал им, где хранит сбережения. Преступники стреляли в него из арбалета. От полученных ран он скончался.
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Происшествия , Видео , Владимир Маругов , МВД , РИА Новости
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