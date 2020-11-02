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Американка умерла в московском такси по дороге из клуба 

Lenta.ru 1 час назад
Американка умерла в московском такси
Фото: РИА Новости
Уроженка Нью-Йорка умерла в московском такси, когда возвращалась из клуба. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, ночью в воскресенье, 1 ноября, водитель забрал 24-летнюю Крихели Ноэль возле заведения «Мутабор» на Шарикоподшипниковской улице — ее в автомобиль усадили двое парней. В дороге таксист заметил, что девушка потеряла сознание, и решил доставить ее в ближайшую больницу.
Сразу по приезде врачи констатировали смерть Ноэль. Согласно предварительным данным, она скончалась в 4 часа 40 минут во время поездки. В свою очередь водитель утверждает, что американка была уже мертва на момент посадки в автомобиль.
В полиции также уточнили, что на теле девушки нет признаков насильственной смерти — точная причина ее гибели будет установлена по результатам экспертизы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
27 февраля сообщалось, что полицейские при помощи электрошокера решили разбудить уснувшего в такси 24-летнего жителя Иркутска, после чего тот умер. Водитель не смог его разбудить, пожаловался проезжавшим мимо сотрудникам правоохранительных органов, а те неправомерно применили к гражданину спецсредство.
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Происшествия , МВД , Москва , Нью-Йорк , США
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