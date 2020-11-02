Американка умерла в московском такси

Уроженка Нью-Йорка умерла в московском такси, когда возвращалась из клуба. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, ночью в воскресенье, 1 ноября, водитель забрал 24-летнюю Крихели Ноэль возле заведения «Мутабор» на Шарикоподшипниковской улице — ее в автомобиль усадили двое парней. В дороге таксист заметил, что девушка потеряла сознание, и решил доставить ее в ближайшую больницу.

Сразу по приезде врачи констатировали смерть Ноэль. Согласно предварительным данным, она скончалась в 4 часа 40 минут во время поездки. В свою очередь водитель утверждает, что американка была уже мертва на момент посадки в автомобиль.

В полиции также уточнили, что на теле девушки нет признаков насильственной смерти — точная причина ее гибели будет установлена по результатам экспертизы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.