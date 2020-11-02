1 ноября в реанимации волгоградской больницы скончался 30-летний риелтор Роман Гребенюк, один воспитывавший дочь-шестиклассницу. Вечером 23 октября он получил оказавшийся смертельным удар от брата матери одноклассницы своей дочери из-за спора в родительском чате. Страшное событие сегодня обсуждает не только весь Волгоград , но и вся Россия

Напомним, роковая переписка в мессенджере началась с того, что Роман Гребенюк призвал других родителей класса «коллективно попросить распределять задания заблаговременно и планомерно», мотивируя это тем, что многие родители на работе, а основная часть детей не может выполнить учительское задание самостоятельно.

«А то получается, что 5 человек сделают, а 25 — нет», — пишет Роман.

На это активно возразила родительница Ануш, в чате значащаяся как Анна: «21-й век на дворе, там тест 10 или 15 заданий, можно даже по дороге в школу решить. Или на перемене, 20 минут времени у них!»

В ответ Роман выразил несогласие с перспективой делать задание «по дороге», после чего Анна стала более эмоциональной: «Только, уважаемые родители, не забывайте, учитель на больничном! Она ради нас, наших детей это все делает! Мне кажется, на сегодняшний день главное — здоровье!» Роман ответил: «Вопрос надо решать, а не сопли жевать». Анна: «Кто сопли жует?» Роман: «Ты сопли жуешь».

Собственно, этот ответ и стоил 30-летнему мужчине жизни. Распалившаяся родительница призвала на помощь мужа и брата. К беседе в родительском чате присоединился супруг Ануш Армен, пообещав «разобраться» с обидчиком жены.

По словам пожилых родителей Романа, параллельно с перепиской в родительском чате муж Ануш слал Гребенюку аудиосообщения, призывая его к личной встрече:

«Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!»

В распоряжении следствия оказалось несколько звуковых сообщений в адрес Романа.

«Слушай, Ромела. Я не опасный тип. Просто защищаю свою жену… Номер сохрани. Звони в любое время, любое. Если даже не позвонишь, можешь спокойно идти домой, сидеть и своей жене рассказать, что ты, знаешь, обманул меня».

«Да, ты был очень занят, что смог со мной 30 минут разговаривать с телефону, но спуститься вообще не смог — вот, блин, ты занят. Завидую».

Вечером того же 23 октября, так и не добившись от Романа согласия на встречу, муж Ануш Армен вместе с ее братом Арсеном подкараулили свою жертву в офисе банка, где риелтор Роман Гребенюк оформлял сделку. Произошедшее зафиксировано камерами наблюдения банка: брат Анны 30-летний Арсен Мелконян дважды бьет Гребенюка по голове, предположительно кастетом. А затем оставляет жертву истекать кровью, продолжая сыпать угрозы. На помощь Роману приходит случайно оказавшийся рядом врач из Ахтубинска, благодаря первой помощи которого Гребенюк дожил до приезда скорой.

26 октября суд арестовал 30-летнего Арсена Мелконяна по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сейчас он находится в СИЗО . В содеянном Мелконян сознался сразу после задержания, а после смерти Гребенюка 1 ноября дело из ГУ МВД по Волгоградской области передано в региональное следственное управление. Максимальный срок, грозящий Мелконяну — 15 лет лишения свободы. Выяснилось также, что Мелконян в настоящее время отбывает наказание в 3 года условно по доказанным 18 эпизодам преступной деятельности.

С утра 2 ноября друзья и коллеги Романа Гребенюка собрались на улице Коммунистической возле филиала банка. Памяти Романа соорудили мемориал, к нему в течение всего дня несут цветы и свечи волгоградцы, даже не знавшие Романа лично.

— Мы даже не могли себе представить, что в XXI веке, в современном цивилизованном обществе может произойти такая дикость, немыслимая зверская расправа! — рассказала «365NEWS» риелтор Евгения, бывшая коллега Романа. — Мы пытались помогать, всем коллективом собирали деньги на лечение, но, к сожалению, это не помогло. В нашей компании Роман работал раньше, а в последнее время самостоятельно. Но мы постоянно общались и сотрудничали. Роман по сути своей лидер, был очень активным, постоянно в работе.

Волгоград кипит от возмущения, а с ним и вся страна. Все жалеют осиротевшую дочку Романа и его пожилых родителей, при этом многие считают, что наказать надо не только Арсена, нанесшего роковой удар, но и саму Ануш, и ее мужа.

Случившееся прокомментировал первый зампредседателя Волгоградской общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян : "Мы осуждаем это жуткое преступление… На мой взгляд, совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека. У преступлений нет национальности. Все вопросы должны решаться путем общения, а не рукоприкладства, которое и приводит к таким трагедиям".

Участники рокового чата до сих пор в шоке и на комментарии скупы. Говорят только, что от «мам, у которых слишком много свободного времени, чтобы подмазываться к учителю, постоянно тонны ненужной информации в чате и вечные проблемы».

«Эта мать активистка, из родительского комитета. Учитель на больничном, она там рулит, кому и когда пароли отсылать и тесты решать. Почувствовала себя приближенной к власти, к учителю, поэтому так бодро раздаёт ЦУ. Роман чётко выразил, что происходит: надают кучу заданий, которые надо успеть сделать вот прям сейчас, а какая-то левая тётка ещё говорит, что все должны успеть».

Психологи в волгоградской трагедии видят мини-модель всей нашей сегодняшней жизни:

— Люди захлебываются в агрессии настолько, что выплеснуться она может в самый неожиданный момент, по самому неожиданному поводу, — резюмирует психолог Елена Пиховкина. — То, что мы видим в ставшей для человека роковой переписке, привычно сегодня каждому пользователю Интернета. Подобные перепалки происходят практически в каждой онлайн-дискуссии, даже в тех, где не затрагиваются чьи-то личные интересы.

Далеко не каждый умеет адекватно выразить свои мысли и эмоции в письменной речи, поэтому малейший накал страстей в переписке ведет к переходу к оскорблениям. И если при личном общении агрессию еще можно погасить мимикой, жестами, выражением лица, то в эпистолярном жанре конфликт только обостряется и заходит в тупик. К счастью, в большинстве случаев спорящие в Сети стороны не имеют возможности продолжить выяснение отношений «в реале», иначе трагедий могло бы быть намного больше.