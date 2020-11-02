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Задержан подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Следователи задержали одного из подозреваемых в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в Истре.

"Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилось в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. Следователи изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина. Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск всех причастных к убийству.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший — владелец "Мясной империи" Владимир Маругов.
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Комментарии 13
Происшествия , Видео , Ольга Врадий , Владимир Маругов , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Истра , Московская область
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