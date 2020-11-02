Погиб муж богатейшей женщины Африки с русскими корнями

Как рассказал Reuters его коллега Седрик Мала, причиной трагической смерти Доколо стал инцидент во время подводного плавания. Мала пояснил, что Доколо не был новичком в дайвинге: он много лет нырял с аквалангом и всегда говорил о своём увлечении со страстью. Однако последний заплыв неожиданно закончился летальным исходом. Врачи пытались реанимировать бизнесмена, вытащив из воды, но безуспешно.

В день смерти мужа она выложила в Twitter их совместное фото с одним из детей без пояснительных приписок. Последние годы дались семье душ Сантуш и Доколо нелегко. В конце 2019 года суд Анголы арестовал их активы и предъявил дочери экс-президента обвинения в хищениях и отмывании денег во времена, когда она возглавляла нефтяную госкомпанию Sonangol.

Пост главы предприятия Изабель получила благодаря родственным связям: назначить её на эту должность распорядился её отец. По версии следствия, душ Сантуш, пользуясь своим положением, заключала многочисленные сомнительные сделки с подконтрольными ей компаниями, из-за чего казна Анголы потеряла $1,6 млрд. Синдика Доколо также оказался замешан в махинациях жены. Так, в 2012 году он подписал соглашение с ангольской алмазной компанией Sodiam. Её руководители взяли кредит в Banco BIC, 42,5% акций которого принадлежали Изабель душ Сантуш, и вложили в партнёрство $79 млн. Доколо при этом перевёл лишь $4 млн. Из-за этого кредита, выданного частной компанией, ангольская казна потеряла более $200 млн. Узнав об обвинениях, предпринимательница и её семья спешно выехали из страны. На родине их ждёт суд и немалый срок. Сейчас Изабель душ Сантуш укрывается от правосудия в Португалии и настаивает, что дело против неё сфабриковано, Между тем Изабэль душ Сантуш обладает не только миллиардами, но и русскими корнями . Она родилась в Баку в 1973 году (гражданство СССР), а её матерью стала уроженка Пензы Татьяна Куканова, познакомившаяся с будущим президентом Анголы во время его обучения в России.