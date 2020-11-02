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В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета 

РИА Новости 1 час назад
Самолет прервал взлет в Сочи
Фото: depositphotos.com
Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.
По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.

"При привзлетном разгоне в турбину попала птица, взлет не производился. Борт осмотрен техническими службами аэропорта. Повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.
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Происшествия , АК S7 , РИА Новости
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