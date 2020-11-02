Самолет прервал взлет в Сочи

Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.
По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.
"При привзлетном разгоне в турбину попала птица, взлет не производился. Борт осмотрен техническими службами аэропорта. Повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.